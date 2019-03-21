Киев, 21 марта, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что власти в его стране не следует притеснять русский язык. Об этом сегодня, 21 марта, сообщают «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский напомнил, что конституция Украины устанавливает, что украинский язык — это государственный язык в республике.

При этом кандидат в президенты считает, что власти Украины должны гарантировать свободное развитие и использование других языков.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык», — сказал Зеленский.

Напомним, чтоо пришедшие в результатет государственного переворота на Украине в 2014 году бандеровцы и их приспешники фактически объявили войну русскому языку и пытаются вытеснить его из повседневной жизни.

Что касается выборов президента, которые пройдут на Украине 31 марта, то по всем опросам Зеленский лидирует. Более того, в случае проведения второго тура, опросы показывают, что Зеленский в него точно попадает и точно выиграет у любого из соперников.