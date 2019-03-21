Париж, 21 марта, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Французское правительство решило любой ценой избежать того, чтобы следующая суббота принесла с собой новые беспорядки и образ неконтролируемого безумия, пишет сегодня, 21 марта, испанское издание La Vanguardia.

U.S. Air Force Французские солдаты

Помимо фактического запрета манифестаций в символических местах Парижа, Бордо и Тулузы — вчера к этому списку добавилась и Ницца, после того как в социальных сетях появилась информация, что «желтые жилеты» обратились к городу на Лазурном побережье — правительство приняло беспрецедентное решение использовать войска как сдерживающий фактор перед лицом уличных протестов. Ранее военные были задействованы в антитеррористических операциях.

Хотя в Ницце демонстрации «желтых жилетов» всегда были мирными — вплоть до нынешнего момента — мэр Кристиан Эстрози из правой партии «Республиканцы» не захотел подвергать город и минимальному риску после опустошения, которое в прошлую субботу пережили Елисейские поля в Париже. Ницца живет за счет туризма, и террористическая атака 14 июля 2016 года причинила ей много вреда. Теперь она предпочитает перестраховаться и не допустить насилия. Периметр зоны, в пределах которой будут запрещены манифестации, определит префектура департамента Приморские Альпы.

Возможно, еще более значимым и новаторским, чем решение Ниццы, является объявление, что военнослужащие, задействованные в антитеррористической операции Sentinelle (10 тысяч человек), получат подкрепление и будут размещены уже в эту субботу на городских улицах для защиты общественных и частных зданий. Таким образом власти хотят освободить от этой обязанности полицию, чтобы она могла сосредоточиться на повседневном поддержании правопорядка.

Военные появились в значимых местах Франции после того, как в январе 2015 года по стране покатилась волна исламистских атак. Присутствие представителей национальной армии призвано носить сдерживающий характер. Военнослужащие стоят возле туристических достопримечательностей, на станциях, в аэропортах, церквях, мечетях, синагогах и других местах, где наиболее вероятно нападение. Со времен алжирской войны Франция не знала другого сопоставимого по масштабу развертывания войск на своей территории.

9 февраля транспортное средство участников операции Sentinelle было подожжено манифестантами неподалеку от Эйфелевой башни — это преступление сочли тогда особенно тяжелым. Вчера некоторые политические лидеры выразили беспокойство вовлечением военных в ситуацию потенциальных беспорядков, действовать в которой они не обучены.

Спикер французского правительства Бенжамен Гриво решил обосновать твердую позицию властей. «Мы не можем позволить ничтожному меньшинству наносить жестокий ущерб нашей стране и ухудшать имидж Франции за рубежом, — сказал он. — Ближайшие дни станут решающими». Гриво также подчеркнул, что специальные химикаты и дроны будут использоваться, чтобы «пометить» буйных манифестантов «стойким и неизгладимым образом». Впоследствии это должно облегчить их поимку и задержание.