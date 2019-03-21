Анкара, 21 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Намерения США узаконить захват Израилем части территории Сирии противоречат всем нормам международного права и спровоцируют рост насилия в регионе, заявил 21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Scarlight Голанские высоты

«Территориальная целостность государств — это основополагающий принцип международного права… Турция поддерживает территориальную целостность Сирии», — написал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его мнению, это позволило бы повысить уровень безопасности Израиля и всего региона.