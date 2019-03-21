Нью-Йорк, США, 21 марта, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закрылся в"зеленой зоне» — рост индексов за день составил около 1%, 21 марта передает агентство Reuters.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

Все три основных индекса Уолл-стрит завершили сессию в плюсе: Nasdaq показал пятый рост подряд, Dow Jones провел лучший день за месяц, S&P 500 закрылся в 3% от своего исторического максимума.

К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 216,84 пункта (0,84%), до 25 962,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 30,65 пункта (1,09%), до 2854,88 пункта, индекс Nasdaq вырос на 109,99 пункта (1,42%), до 7838,96 пункта.

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