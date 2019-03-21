Вашингтон, 21 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Удушение

«Как чётко заявил президент Трамп, самые жёсткие санкции ещё впереди. Если узурпация Мадуро не закончится, он и его приспешники будут задушены финансово. Окно закрывается», — написал Болтон в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Джон Болтон назвал «большой ошибкой» Николаса Мадуро арест оппозиционера Роберто Марреро, являющегося руководителем аппарата самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Он пообещал, что данный шаг не останется без ответа со стороны Вашингтона.

19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока применял в отношении Венесуэлы лишь «санкции средней жёсткости», а наиболее серьёзные меры ещё впереди.

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