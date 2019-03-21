Москва, 21 марта, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Полномочия генерального директора «Росгеологии» Романа Панова прекращены досрочно. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономического развития России.

Отставка

Причина увольнения Панова не сообщается. В министерстве природных ресурсов информацию об увольнении Панова пока не подтверждают, но и не опровергают. В Минприроды подчеркнули, что ведомство продолжает комплексную проверку деятельности «Росгеологии», которая должна завершиться до конца марта.

Напомним, что Панов стал генеральным директором «Росгеоологии» в 2013 году. До этого он был главой компании «Норильск Никель Интернешнл Холдинг», где курировал производственные активы «Норникеля» за рубежом.

Стоит отметить, что недавно в «Росгеологии» разразился скандал. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг грязно ругается и рассказывает о «порядках», которые он установил в компании. После этого видео выяснилось, что Горринг — это скрывающийся от следствия фигурант уголовного дела о взятке, который сменил фамилию, а ранее он назывался Русланом Ганижевым.

Горринга уже убрали со всех постов и арестовали.