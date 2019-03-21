Москва, 21 марта, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Министерство финансов разместило облигации внешних облигационных займов России в долларах и евро, сообщает 21 марта пресс-служба ведомства.

В частности, ведомство разместило долларовые еврооблигации с датой погашения 28 марта 2035 года в объёме $3 млрд. Ставка купонного дохода — 5,10% годовых, доходность к погашению облигаций — 5,10% годовых.

Также Минфин доразместил евробонды с погашением 4 декабря 2025 года в объёме 750 млн евро. Ставка купонного дохода — 2,875% годовых, доходность к погашению облигаций — 2,375% годовых.

Сообщается, что организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Напомним, осенью 2018 года Минфин впервые за последние пять лет разместил облигации РФ в евро. Объём размещения составил 1 млрд евро, доходность — 3% годовых. Погашение облигаций запланировано на 2025 год.

Ранее в минувшем году Минфин уже выходил на рынок международных заимствований. Так, в марте были размещены два выпуска евробондов на $4 млрд.