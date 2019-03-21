Вашингтон, 21 марта, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Действия России на сегодняшний день затрудняют достижение целей Североатлантического альянса, но помешать этому Москва не может, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, выступая в Вашингтоне на Атлантическом совете.

Af.mil Американские военные

По словам Данфорда, реализация задач НАТО в данный момент происходит осторожнее, это потребует больше времени, но всё же будет сделано.

«Россия бросает нам вызов на суше, море, в воздухе и в киберпространстве, но не сможет помешать нам реализовывать наши задачи. Потребуется больше времени, больше осторожности, но мы это сделаем», — сказал Данфорд.

При этом Данфорд заявил, что на сегодняшний день Россия не планирует нападение на какую-либо из стран НАТО и ожидать от Москвы можно лишь «действий на уровне ниже конфликтного».

Как сообщало ИА REGNUM, военное руководство США продолжает предпринимать усилия по наращиванию военного присутствия в Европе как на постоянной, так и на ротационной основе.