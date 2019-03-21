Вашингтон, 21 марта, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело санкции против двух китайских судоходных компаний за торговлю с Северной Кореей, 21 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Согласно заявлению казначейства США, компаниям Dalian Haibo International Freight и Liaoning Danxing International Forwarding будет запрещено торговать с американскими контрагентами, их активы в юрисдикции США будут заморожены.

«Мы четко даем понять, что судоходные компании, использующие мошенническую тактику для маскировки незаконной торговли с Северной Кореей, подвергают себя большому риску», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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