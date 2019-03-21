Хартум, 21 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. МИД Судана вызвал посла Египта в Хартуме Хоссама Иссу для объяснений по конфликтной ситуации в Красном море, 21 марта передает агентство Reuters.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Нефтяная платформа

Согласно заявлению суданского МИДа, страна «вновь обращается к братскому Египту с призывом использовать мирные средства для прекращения пограничного спора».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Судан обвинил Египет в незаконной добыче нефти и газа на территории треугольника Халаиба в Красном море.

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