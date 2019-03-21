Москва, 21 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. МВД России в ходе обсуждения проекта перечня потенциально опасных пород собак сократило ранее составленный список с 69 до 13 позиций. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Алексея Беззубова.

OrysiaD Собака породы акбаш

Отмечается, что корректировки в проект были внесены на основе предложений исполнительной власти, в том числе Российской кинологической федерации.

Представитель МВД отметил, что на данный момент ведомством собрано уже более 100 замечаний по инициативе, и не исключается, что список ещё будет корректироваться до окончания общественных слушаний.

В обновлённый проект перечня вошли такие породы собак, как акбаш, амбульдог, американских и бразильский бульдоги, алапахский чистокровный бульдог, булли кутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки.

Как передавало ИА REGNUM, с инициативой об утверждении в России перечня потенциально опасных пород собак МВД выступило в начале марта. В список было предложено включить породы, «обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы», используемые для травли, а также аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на данный момент находится на стадии общественного обсуждения.