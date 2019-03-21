Киев, 21 марта, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае если его команда сочтет выборы президента Украины сфальсифицированными, он не будет призывать к протестным акциям. Об этом Зеленский заявил в интервью СМИ, среди которых — New York Times, Washington Post, Bloomberg, Spiegel, Economist, Figaro, Atlantic Council и Kyivpost.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты задали Зеленскому вопрос, будет ли он инициировать протесты в том случае, если выборы главы Украины будут по его мнению несправедливыми.

«Поднимать Майдан никто не будет. Крови достаточно в нашей стране», — ответил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский на данный момент обладает наивысшим рейтингом среди кандидатов в президенты Украины. Сами выборы, или по крайней мере из первый тур, пройдет 31 марта.