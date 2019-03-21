Москва, 21 марта, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Министерство финансов России планирует во II квартале 2019 года начать размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в новом формате. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

«В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придётся уплачивать комиссию банкам-агентам», — говорится в сообщении.

Предполагается, что соответствующие расходы будет нести сам эмитент, то есть Минфин России.

Также сообщается, что минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 000 до 10 000 рублей. Кроме этого, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

По планам Минфина, ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов. В их числе будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, а в дальнейшем покупка облигаций станет возможна и через отделения Почта-банка.

В ведомстве рассчитывают, что нововведения позволят существенно повысить привлекательность облигаций федерального займа для граждан, что поспособствует увеличению объёмов размещения данного инструмента.