Дамаск, 21 марта, 2019, 22:31 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Сирии под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований попали населенные пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, сообщил 21 марта на брифинге начальник российского центра по примирению в Сирии Виктор Купчишин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Башарфа, Шир-Аль-Сахаб и севернее Джубб Аль-Мгара провинции Латакия, Скальбия, Эль Джейт, Абу Абейда, Массака и Сафсафа провинции Хама, города Алеппо (два раза), населенных пунктов Суккари (три раза), Мгарет Марза и Захабия провинции Алеппо», — сказал начальник российского Центра.

Напомним, обстрелы сирийских поселений практически ежедневно устраивают боевики, остающиеся в зоне деэскалации «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, российские ВКС возобновили удары по незаконным вооруженным формированиям в Идлибе. Местные СМИ сообщают о подготовке сирийской армии к военной операции в этом районе.