Мапуту, 21 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Официальное число жертв циклона «Идаи», обрушившегося на Мозамбик, Малави и Зимабве неделю назад, достигло 242 человек, 21 марта передает агентство Reuters.

Nasa.gov Циклон «Идай»

По словам министра земли и окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя, число жертв до сих пор является сильно недооцененным — в районы, где в смертельной опасности оказались десятки тысяч человек, до сих пор невозможно добраться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что число жертв циклона может превысить 1000 человек. 20 марта в Мозамбике был объявлен трехдневный траур.

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