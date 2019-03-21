Москва, 21 марта, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А российские военные получат от производителя на следующей неделе, сообщает 21 марта пресс-служба компании «Ильюшин».

Минобороны России Ил-76МД-90А

По информации пресс-службы, первый самолёт полностью собран и готовится к сдаче в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил о срыве в 2018 году предприятием «Авиастар-СП», входящим в компанию «Ильюшин», гособоронзаказа на три военно-транспортных самолёта Ил-76МД-90А.

«По прошлому году был сорван гособоронзаказ, три машины должны были быть выпущены, они у нас идут с опозданием 3−4 месяца», — сказал Юрий Борисов.

Напомним, до 2030 года Минобороны РФ планирует закупить более сотни военно-транспортных самолётов и самолётов-заправщиков Ил-76МД-90А.