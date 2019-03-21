Киев, 21 марта, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Реальный внутренний валовой продукт Украины в 2018 году вырос на 3,3%. Такие данные озвучила 21 марта государственная служба статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Сообщается, что номинальный ВВП Украины за минувший год составил 3,559 трлн гривен ($131 млрд), а в расчёте на душу населения — 84,2 тысячи гривен (около $3 тысяч).

Как отмечается, рост ВВП страны в 2018 году стал максимальным со времени государственного переворота. Так, в 2017 году показатель состав ил 2,5%, в 2016 году — 2,4%.