Мосул, Ирак, 21 марта, 2019, 22:02 — ИА Регнум. По информации властей Ирака, затонувший на реке Тигр вблизи иракского Мосула туристический паром был перегружен в пять раз, 21 марта передает агентство Reuters.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром

«Обычно он перевозит 50 человек. Во время инцидента на борту было 250 человек», — заявил журналистам представитель гражданской обороны Мосула Хусам Халил.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв крушения парома на реке Тигр к настоящему моменту достигло 79 человек, большинство погибших — женщины и дети.

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