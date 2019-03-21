Москва, 21 марта, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Советская актриса Маргарита Жарова скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает Союз кинематографистов России.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». Реж. Сергей Герасимов. 1948. СССР Маргарита Жарова в роли Клавдии Ковалёвой

«Двадцать первого марта 2019 года на 94-м году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — сказано в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Известно, что Жарова поступила во ВГИК в 1944 году и попала на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. ВГИК она окончила в 1948 году. В том же году она снялась у своего учителя Герасимова в фильме «Молодая гвардия», где исполнила роль Клавдии Ковалевой.

После окончания ВГИКа Жарова была принята в штат киностудии «Мосфильм», а в 1959 году перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. В кино она сыграла более 80 эпизодических ролей.

Кроме того, с 50-х годов XX века и до последних дней жизни Жарова служила в Московском театре «Киноактер» и снималась в кино. В последние годы Жарова тяжело болела.