Мосул, Ирак, 21 марта, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 79 человек, 21 марта передает агентство Reuters.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение

По информации медиков, среди погибших 19 детей и 52 женщины. Число жертв трагедии может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на реке Тигр в иракском Мосуле затонул туристический паром «Аль-Джазира», перевозивший более 200 пассажиров.

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