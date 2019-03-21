Вашингтон, 21 марта, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что арест одного из соратников самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо не останется без ответа со стороны Вашингтона.

Keith Allison Арест

«Мадуро совершил ещё одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, не останется без ответа», — написал Болтон в своём микроблоге в Twitter.

Советник главы Белого дома добавил, что арестованный оппозиционер «должен быть немедленно освобождён, и его безопасность должна быть гарантирована».

Напомним, ранее сегодня стало известно об аресте руководителя аппарата Хуана Гуайдо. Не исключается, что Роберто Марреро может располагать серьёзной информацией о схемах поддержки и финансирования государственного переворота в Венесуэле.