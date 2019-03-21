Багдад, 21 марта, 2019, 21:54 — ИА Регнум. В Ираке после крушения парома на реке Тигр у города Мосул установлена гибель 85 человек, сообщает 21 марта телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванный источник.

Вода

По утверждению телеканала, причиной трагедии является перегруженность парома, на борту которого оказалось значительно больше пассажиров, чем позволяла его конструкция.

«Это случилось из-за отсутствия контроля владельцев за работой парома», — передаёт телеканал.

Телеканал утверждает, что большинство жертв — это дети и женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирака.