Лондон, 21 марта, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории королевства решения Стокгольмского арбитража по спору между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом». Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Газпрома.

sjiong Королевский судный двор, в котором располагаются Высокий суд и Апелляционный суд Англии и Уэльса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стокгольмский арбитраж вынес весьма спорное решение по многолетнему спору между Газпромом и «Нафтогазом». Согласно этому решению Газпром должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

В Газпроме заявили, что категорически не согласны с решением, так как оно мотивировано исключительно тем, что на Украине очень плохая экономическая ситуация. Но российская госкорпорация считает, что не должна платить за ошибки украинских властей.

В итоге решение арбитража Газпром обжаловал. Однако «Нафтогаз» решил не дожидаться обжалования и начал попытку экспроприации активов Газпрома за рубежом. Однако попытки эти пока не увенчались успехом.

Так же произошло и в Великобритании.

«Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция)», — заявили в Газпроме.