Москва, 21 марта, 2019, 21:44 — ИА Регнум. 21 марта в Доме приемов Правительства РФ прошла церемония награждения премиями Правительства Российской Федерации в области культуры за 2018 год. Награды лауреатам вручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Government.ru Вручение премий Правительства в области культуры за 2018 год

Всего 20 человек и коллективов, представляющие различные области культуры и искусства, получили премии. Среди них художник Алексей Суховецкий за цикл живописных произведений «Москва, как много в этом звуке…», декан дирижерского факультета РАМН имени Гнесиных Маргарита Апексимова и коллектив научно-творческой лаборатории современной хоровой музыки, Надежда Бабкина за создание Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня», авторский коллектив во главе с архитектором Алексеем Воронцовым за создание архитектурной концепции музейного комплекса «Куликово поле», художественный руководитель Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Соломон Спивак, писатель Святослав Рыбас за серию книг о российской истории XX века, прозаик Сергей Шаргунов за художественно-биографическое издание «Катаев. Погоня за вечной весной» и другие.