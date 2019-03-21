Великий Новгород, 21 марта, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Новгородской области, бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев станет руководителем региональной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, кандидатур на должности руководителей региональных общественных приёмных Медведева сегодня, 21 марта, согласовал президиум генерального совета «Единой России».

Novgorod.ru Юрий Бобрышев

Смена руководителей произошла в восьми регионах России, в том числе в Новгородской области, где ранее общественную приёмную Дмитрия Медведева возглавлял Сергей Бусурин — в декабре 2018 года он сменил Юрия Бобрышева на посту мэра Великого Новгорода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бобрышев руководил административным центром Новгородской области с 2008 года, в течение 10 лет, дважды избираясь мэром на прямых выборах. В конкурсном отборе на пост градоначальника он участвовал не стал, в январе 2019 года получил должность зампредседателя регионального правительства (правительство Новгородской области возглавляет губернатор Андрей Никитин). Бобрышев также намерен принять участие в выборах депутата Госдумы РФ от Новгородской области в сентябре 2019 года.

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