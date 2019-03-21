Кишинёв, 21 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 21 марта провел первое учредительное заседание. Как передает ИА REGNUM, депутаты заслушали отчет председателя Конституционного суда Михая Поалелунжь о результатах выборов, после чего к ним обратился президент Игорь Додон.

Serhiodudnic Парламент Молдавии

Додон призвал парламентские партии начать переговоры о коалиции и формировании правительства. По его словам, люди ждут от политиков мудрости и компромиссов ради национального интереса и «спасения страны». Он сказал, что согласится с любым вариантом коалиции, о которой договорятся вошедшие в парламент партии, если они не прибегнут к подкупу депутатов из других фракций.

После выступления Додона депутаты перешли к формированию фракций. Были созданы три фракции — Партии социалистов (35 депутатов), Демпартии (30 депутатов) и партии «Шор» (7 депутатов). Оппозиционный блок ACUM фракцию пока не сформировал, объявив, что на это у него есть 10 дней. В блоке есть разногласия о том, создавать одну общую фракцию или две — для каждой из партий, вошедших в блок.

Председательствующий на учредительном заседании парламента старейший депутат социалист Эдуард Смирнов спросил, не удалось ли депутатам сформировать парламентское большинство. Убедившись, что большинства нет, он объявил перерыв в заседании. Оно продолжится в другой день, но точную дату сообщат позже.

Напомним, 24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы. Мандаты в итоге распределились следующим образом: пропрезидентская Партия социалистов — 35 мандатов, правящая Демократическая партия — 30, оппозиционный блок ACUM — 26, партия «Шор» — семь мандатов. Еще три мандата достались независимым кандидатам, близким к Демпартии.

Наиболее вероятным сценарием является создание коалиции Демократической партии Владимира Плахотнюка и Партии социалистов Игоря Додона. Перед этим, однако, и Демпартия и Партия социалистов решили формально пригласить на переговоры блок ACUM, который сразу заявил, что не станет вести переговоров ни с Плахотнюком, ни с Додоном.

Сразу после выборов Додон также предпринял визит в Москву, где пытался убедить российских «партнеров» поддержать коалицию социалистов с Демпартией. Однако, по информации молдавских СМИ, не добился успеха.