Вашингтон, 21 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону давно пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом Трамп написал сегодня, 21 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Smileplanet.ru Голанские высоты

Трамп пишет, что спустя 52 года после того, как Израиль оккупировал Голанские высоты, США пора уже признать суверенитет еврейского государства над этой территорией, которая, по его словам, имеет решающее стратегическое значение как для безопасности Израиля, так и для региональной стабильности в целом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже горячо приветствовал это заявление Трампа.

Глава правительства Израиля считает, что Трамп своим заявлением уже фактически признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Для Израиля это особенно важно, когда Иран укрепляется в Сирии и якобы пытается использовать Арабскую республику как плацдарм против Израиля, считает Нетаньяху.

Напомним, что Голанские высоты — это часть Сирии, которую Израиль оккупировал в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако в мире никто этого не признал, в том числе ООН.

Стоит отметить, что, придя к власти, Трамп уже признал Иерусалим в качестве столицы Израиля, что также не признается ООН.