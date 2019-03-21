Екатеринбург, 21 марта, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Екатеринбургские родители не приняли идею об организации выездных классов для школьников микрорайона Краснолесье, но администрация ещё подумает над реализацией этой меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе администрации города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

По информации пресс-службы, на встрече родителей с мэром Александром Высокинским тема с подвозом детей не нашла отклика у представителей общественности. Глава города «прислушался» к мнению родителей. Однако окончательное решение в мэрии примут позже.

Напомним, по словам родителей, екатеринбургские дети уже сейчас испытывают сложности из-за переполненности учебных заведений. Но с 1 сентября 2019 года ситуация ухудшится: в Екатеринбурге не хватило мест для комфортного распределения первоклассников, и школы будут «набиты» детьми. В одном из учебных заведений города ввели даже 1 «Х» класс, а всего в этой школе в одной параллели будет 21 первый класс.