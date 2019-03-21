Екатеринбург, 21 марта, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с ТКО Северного административно-производственного объединения (АПО-1) — компания «Рифей» — приступает к обновлению контейнерного парка своих территорий. Первые 1500 емкостей в населенных пунктах Северного и Горно-Заводского управленческих округов появятся в конце марта, оставшиеся будут устанавливаться по мере поступления заявок от администраций муниципалитетов. Об этом сообщил руководитель компании Федор Потапов.

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В настоящее время, рассказал он, сотрудники регоператора совместно с органами местного самоуправления ведут работу по организации на территориях дополнительных контейнерных площадок. Особое внимание в данном направлении уделяется сельским населённым пунктам и частному сектору городов.

«Мы приглашаем все городские округа и сельские населенные пункты активно направлять заявки, чтобы определить, в каких объемах и в какие сроки возможны поставки новых контейнеров. Новое оборудование позволит сделать места сбора мусора более комфортными, чистыми и безопасными, а сам процесс складирования ТКО — более удобным», — обратился он к жителям.

Параллельно с контейнерами, рассказал Федор Потапов, регоператор начал закупку весового оборудования для полигонов. Месяц назад пункт весового контроля был оборудован в Краснотурьинске. Далее весы планируется установить на объектах складирования отходов в Нижней Туре, Североуральске, Невьянске, Ивделе и Серове.

Отметим, аналогичные процессы идут и в Западной и Восточной зонах, где также есть свои региональные операторы. Напомним, что с момента перехода региона на новую систему прошло более двух месяцев, и в настоящее время региональные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступили к анализу и устранению всех «узких мест», выявленных за этот период. Одним из самых острых вопросов стал размер платы уральцев за услуги по вывозу коммунальных отходов. В настоящее время прорабатываются все возможные способы ее снижения. Также идёт процесс актуализации баз данных с информацией о людях, проживающих в квартирах и домах в муниципалитетах Свердловской области. Это позволит не допустить в том числе и появления «двойных» квитанций.

По данным МинЖКХ Свердловской области, за два месяца работы региональные операторы Среднего Урала установили в муниципалитетах свыше пяти тысяч дополнительных контейнеров, закупили несколько десятков единиц спецтехники, вывезли на полигоны сотни тысяч тонн коммунальных отходов.

До конца 2024 года в Свердловской области планируется полностью обновить инфраструктуру обращения с отходами: ввести в эксплуатацию 12 объектов по обработке и два объекта по утилизации ТКО, создать экотехнопарк. Это позволит к 2024 году перерабатывать почти половину всего мусора, образуемого в Свердловской области.