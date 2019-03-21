Ульяновск, 21 марта, 2019, 21:07 — ИА Регнум. На авиационном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске вводится ручное управление со стороны комиссии Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны в связи со срывом государственного оборонного заказа. Об этом сегодня, 21 марта, заявил вице-премьер России Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс.

Government.ru Предприятие «Авиастар-СП»

«Авиастар-СП» производит военно-транспортные самолеты Ил-476. В 2018 году предприятие сорвало государственный оборонный заказ по выпуску трёх самолетов. Вице-премьер Борисов подчеркнул, что речь идет об опоздании в три-четыре месяца.

«Мы приняли решение о создании постоянно действующей комиссии Министерства промышленности и Министерства обороны», — рассказал Борисов.

Он пояснил, что каждый месяц двое заместителей министров будут проводить совместные совещания, собирая всю кооперацию. Чиновники будут отслеживать ход подготовки, производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ завода.

«Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет», — сказал Борисов.