Курган, 21 марта, 2019, 21:06 — ИА Регнум. В Кургане пока не нашлось желающих возглавить город. С 15 марта в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки, сообщает Накануне.Ru, со ссылкой на источники в мэрии.

Khabar 24 Кресло руководителя

При этом срок подачи заявок истекает уже 25 марта. А 4 апреля конкурсная комиссия намерена отобрать кандидатов на этот пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Кургана Сергей Руденко покинул свой пост 4 марта. Основанием для этого стало его собственное желание.