Москва, 21 марта, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Коллегия Евразийской экономической комиссии (главный координационный орган ЕАЭС) ведёт работы по отмену роуминга на территории ЕАЭС, сообщил председатель коллегии Тигран Саркисян.

«Стоимость роуминга в ЕАЭС, в том числе благодаря нашим активным действиям, в разы сократилась. Хочу отметить, что тут влияет и масштаб территории. Давайте не забывать, что в РФ внутристрановой роуминг был отменен только в прошлом году. Мы ведём работу с конкретными компаниями, представленными на всем пространстве ЕАЭС, чтобы этот подход распространился на всё пространство Союза», — сказал Саркисян в интервью «Комсомольской правде».

Он, однако, затруднился назвать конкретные сроки: «Пока сказать сложно: мы должны завершить консультации с бизнесом, с операторами сотовой связи. Но интеграционные процессы, безусловно, отмена роуминга подстегнёт».