Москва, 21 марта, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Действующая украинская власть создала условия для фальсификации выборов. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«На Украине отменили видеокамеры на выборах. Почему-то при Януковиче почти 40 млн долларов на них потратили, оснастили каждый участок, а при демократической, транспарентной власти видеокамеры не нужны. Знаете, как Центризбирком Украины это пояснил? Гражданам это неинтересно!» — рассказал Корнилов.

Также он напомнил, что при экс-президенте Украины Викторе Януковиче 24% населения доверяли результатам выборов, а сейчас в два раза меньше — всего 12% всех граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко заявил о его негласной поддержке со стороны истеблишмента стран Евросоюза.