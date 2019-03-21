Москва, 21 марта, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о введении запрета на поставки в Россию турецких яблок через территорию Белоруссии. Об этом 21 марта сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Милано.

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По её словам, на такой шаг российская сторона пошла в связи с высоким риском ввоза из Белоруссии под видом турецкой продукции товаров из стран, в отношении который действует продовольственное эмбарго в ответ на санкции.

Пресс-секретарь Россельхознадзора отметила, что ведомство уже неоднократно напоминало белорусской стороне о необходимости проверки и подтверждения страны происхождения продукции для её реэкспорта в Россию.

Сообщается, что ограничения начнут действовать с пятницы, 22 марта.

Отметим, что 28 марта должна состояться встреча главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Иваном Смильгинем. Не исключено, что данный вопрос будет затронут в ходе переговоров.