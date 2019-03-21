Киев, 21 марта, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Посол США в Киеве Мари Йованович обсудила технические вопросы проведения выборов президента Украины с главой МВД страны Арсеном Аваковым.

7th Army Training Command Мари Йованович

Об этом украинский министр внутренних дел сообщил 21 марта на своей странице в Twitter.

По утверждению Авакова, Мари Йованович обсудила с ним вопросы обеспечения честности и прозрачности выборов, а также безопасности избирательных участков и защиты от провокаций.

«На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы относительно обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования», — написал глава МВД Украины.

Стоит отметить, что ранее украинский генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил посла США Йованович в попытке оказать давление на систему правосудия страны.