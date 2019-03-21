Париж, 21 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза не может быть пересмотрено. Об этом Макрон написал сегодня, 21 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«По Brexit мы должны быть честны — сами с собой, с нашими британскими друзьями и с нашими народами. Соглашение о выходе не может быть пересмотрено», — пишет Макрон.

Он также подчеркнул, что в случае, если парламент Великобритании снова отвергнет соглашение, то следует готовиться к Brexit без сделки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй так и не смогла добиться от парламента одобрения того плана по выходу, который она согласовала в евробюрократами.

Тогда Мэй попросила Брюссель отсрочить выход до 30 июня. При этом Мэй за это время намерена вновь внести на голосование в палату общин все тот же согласованный ею с евробюрократами план без каких-либо изменений. По всей видимости, он опять не будет принят.

Стоит отметить, что сегодня спикер Европарламента Антонио Таяни заявил, что Brexit должен состояться не позднее 18 апреля.