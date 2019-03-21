Москва, 21 марта, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Минобороны РФ до 2030 года собирается закупить более 100 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщил 21 марта журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Alexey Reznichenkoм Самолет Ил-76МД-90А

По его словам, в планах российского военного ведомства Ил-76МД-90А является одной из основных.

Кроме военно-транспортных самолётов этого типа, военные намерены закупать также топливозаправщики Ил-76МД-90А.

Юрий Борисов отметил, что вместе с этими воздушными заправщиками количество закупаемых Ил-76МД-90А превысит сотню.