Киев, 21 марта, 2019, 19:57 — ИА Регнум. «Кремль потребует, чтобы партии «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» объединились перед парламентскими выборами Украины». Об этом написал на своей странице в Фейсбуке председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

ВАДИМ ЧУПРИНА Александр Вилкул

По его словам, фракция «Оппоблок», которая представляет интересы, в частности, украинского бизнесмена Рината Ахметова, «проигнорировала требование Москвы» — объединиться с пророссийскими силами «под одной крышей».

«Вилкул под российскими санкциями. Еще в прошлом году россияне продемонстрировали, что хотят объединить все пророссийские силы под одной крышей. Для россиян Вилкул и вся ахметовская группа являются нарушителями требований Москвы, и в этом смысле они для них договоронеприемлемые. Во всяком случае пока. Думаю, что такое условие (об объединении) россияне будут ставить и перед парламентскими выборами. И только после этого они будут о чем-то договариваться, и скорее не с Вилкулом, а с Ахметовым. Вот и посмотрим, как будут реагировать Вилкул и его патроны в «Оппоблоке» на требования россиян», — отметил Фесенко.

При этом политолог считает, что у Вилкула из-за низкой поддержки электората нет шансов стать премьер-министром после президентских и парламентских выборов. Фесенко прогнозирует, что партия «Слуга народа» не согласится на союз с экс-представителями Партии регионов, в частности с «Оппоблоком».

"У Вилкула никаких шансов стать премьер-министром, и после президентских, и после парламентских выборов. С какого такого перепугу и кто его будет продвигать на должность премьера? Во-первых, с нынешними рейтингами он явный аутсайдер. С сегодняшними рейтингами он не сможет даже свою партию в парламент провести, не то чтобы претендовать на пост главы правительства. Во-вторых, постмайданные партии (и Зеленский тоже) не пойдут на союз с бывшими регионалами, в том числе и с «Оппоблоком», — прогнозирует Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос соцгруппы «Рейтинг», который проводился с 9 по 15 марта, свидетельствует, что лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживают 24,9% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Вторую позицию занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (18,8%), третью — президент Петр Порошенко (17,4%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 9,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — до 6%.

После объединения с Евгением Мураевым рейтинг Александра Вилкула вырос очень незначительно. Если в начале марта, по данным опроса «Рейтинга», у обоих было по 2,7% (от определившихся), то сейчас Вилкул набирает 3,5%.

При этом во втором туре Зеленский побеждает и Порошенко (39% против 19%), и Тимошенко (35% против 22%) и Гриценко (34% против 26%). Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко — в центре и на западе, Гриценко — на западе, а Ю. Бойко — на востоке страны. Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, среди молодежи и людей среднего возраста, в основном его поддерживают мужчины. Тимошенко — в селах и среди старших избирателей, ее в основном поддерживают женщины.