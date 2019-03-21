Астана, 21 марта, 2019, 19:52 — ИА Регнум. 21 марта между национальными сборными Казахстана и Шотландии на стадионе «Астана Арена» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

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В дебюте матча Юрий Перцух открыл счет — 1:0. Через 4 минуты форвард «Кайрата» Ян Вороговский удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 51-й минуте Бахтиер Зайнутдинов довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча (Казахстан/Шотландия)

Удары 7/5

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 11/4

Поданные угловые 1/3

Казахстан набрал 3 очка и поднялся на первую строчку группы I. Шотландия без очков опустилась на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

Казахстан: Непогодов, Малый, Темирлан, Постников, Вороговски, Суюмбаев, Куат, Перцух, Меркель, Муртазаев, Зайнутдинов.

Шотландия: Бейн, Палмер, Шинни, Бейтс, Маккенна, Макгини, Макгрегор, Армстронг, Форрест, МакБарни, Берк.

Главный арбитр матча: Срдан Йованович.

Желтые карточки: Меркель — 38, Шинни — 83, Суюмбаев — 90.

Голы: Перцух 6 — 1:0, Вороговски 10 — 2:0, Зайнутдинов 51 — 3:0.