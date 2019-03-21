Калуга, 21 марта, 2019, 19:47 — ИА Регнум. О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Степан Бакалович. В приемной у мецената. 1890

«Что касается посещение музеев. Я не могу понять: когда прихожу в художественный музей и вижу там выставленные шедевры на различных тематических выставках отдельных авторов, один-два-три человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск звоню: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, может быть, когда выставка открывается, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может, заодно картинки посмотрят».

Ну что это такое? Неудобно! Где-то мы тут недорабатываем. Не доходим до сознания людей», — сказал Анатолий Артамонов.

Справка ИА REGNUM : игумен Георгий (Евдачев) — настоятель Мещовского Свято-Георгиевского мужского монастыря Калужской епархии.