Москва, 21 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями иракскому президенту Бархаму Ахмеду Салеху в связи с трагической гибелью десятков людей при крушении парома на реке Тигр, сообщает 21 марта официальный сайт Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — указано в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта на реке Тигр возле иракского города Мосул перевернулся паром. По последним данным, в результате крушения погиб 71 человек.