Калуга, 21 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Отчёт о результатах деятельности областного правительства за 2018 год представил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании сессии Законодательного собрания региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На расширенном заседании сессии Законодательного собрания Калужской области

По словам главы области, объем валового регионального продукта в 2018 году составил 435 миллиардов рублей. Рост к 2017 году составил 3%. Рост экспортных поставок достиг отметки в 11%. Объем отгруженной продукции составил 837 миллиардов рублей. 55 млрд рублей достиг объем производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

За 2018 год в регионе отмечен существенный рост в ряде промышленных отраслей. Так, 34% составил рост производства в автопроме, 31% — рост производства железнодорожной техники, 23% — рост производства электрооборудования и 21% — рост производства стройматериалов. В итоге Калужская область в 2018 году заняла первое место в Центральном федеральном округе по объему промышленного производства на душу населения.

«Вектор наших действий задан указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основным механизмом реализации задач, поставленных президентом, станут национальные проекты. В нашей области утверждены региональные составляющие по 11 национальным проектам. Начиная с этого года, мы будем участвовать в реализации 50 федеральных проектов. В эту работу будут вовлечены все муниципальные районы и городские округа области. Считаю, что представительные органы власти также должны включиться в реализацию региональных проектов, создавая правовые условия для их выполнения», — сказал Анатолий Артамонов.

В 2018 году в калужском регионе открылось четыре новых предприятия, еще пять расширили свои производственные мощности. 11 предприятий начнут свою работу в 2019 году. Индустриальные парки пополнились восьми новыми резидентами. три новых резидента пришли в особую экономическую зону «Калуга». Отметил Артамонов и тот факт, что от резидентов индустриальных парков и ОЭЗ «Калуга» в виде налогов поступило 56 млрд рублей. 60% промышленной продукции выпускается на новых и модернизированных предприятиях.

Калужский губернатор заявил, что на сегодняшний день 43 тыс. 798 субъектов малого и среднего предпринимательства работают в области. Их общий оборот в 2018 году составил 420 млрд рублей. 725 субъектов МСП начали работать в 2018 году. 234 субъекта получили господдержку.

По словам главы региона, первое место в ЦФО и третье по России область занимает по темпам роста сельскохозяйственного производства. Первое место в стране область удерживает по темпам роста производства молока. Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 41,3 млрд рублей. Рост к 2017 году — 9,9%. Объем господдержки отрасли составил 3,8 млрд рублей.

«Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 85,3 млрд рублей. Это на 16,3 млрд больше уровня 2017 года. Рост собственных доходов составил 15%. 41,9 млрд рублей из областного бюджета направлено на финансирование социально значимых отраслей», — сказал Артамонов.

Губернатор особо отметил, что 42% областного бюджета составили инвестиционные расходы. 30 млн рублей в 2018 году было выделено по программе инициативного бюджетирования. В 2019 году эта сумма увеличена до 100 млн рублей.

Одной из важнейших задач в экономике, по словам губернатора Артамонова, станет переход к цифровой индустрии, которая включает в себя анализ больших массивов данных, трёхмерное моделирование, роботизацию, реализацию проектов «умный дом» и «умный город» и другие виды деятельности. Постепенное внедрение цифровой маркировки товаров поможет защитить потребителей от контрафактной и некачественной продукции.

Калужский губернатор также отметил, что в 2018 году в регионе построено 787,1 тыс. квадратных метров жилья. 478 многоквартирных домов капитально отремонтировано, ещё 424 дома — в программе 2019 года. 65 квартир предоставлено детям-сиротам. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 329 придомовых территорий и общественных мест благоустроено в 2018 году.

Отметил Артамонов, что Калужская область перешла на новую систему обращения с отходами. Создан единый региональный оператор. В планах — рекультивация ряда полигонов, очистка озера Ломпадь, дна Яченского водохранилища.

7,2 млрд составил объем финансирования дорожной отрасли. За 2018 год отремонтировано 65 километров дорог областного значения и 121 километр дорог местного значения. В 2019 году будет отремонтировано 142 километра дорог в составе агломерации.

Средняя начисленная заработная плата населения выросла за 2018 год на 9,4% и составила 37 тыс. 736 рублей. Прирост реальной заработной платы составил 6%. Зарплаты врачей, учителей, работников культуры и других отраслей бюджетной сферы превысили целевые значения, установленные указом президента России. Погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 360 млн рублей. Доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2017 года составляла 10,4%. За 5 предстоящих лет она должна уменьшиться до 5,5%, или на 49 тысяч человек. В 2018 году 7,5 млрд рублей направлено на социальную поддержку 310 тысяч граждан.

10 тыс. 278 детей родилось в Калужской области в 2018 году. В детских садах создано 955 дополнительных мест, 515 — для детей младше 3 лет. Кроме того, построено 2 новых школы. Столько же будет построено в 2019 году. 290 млн рублей было направлено на ремонт школ.

Говоря о дальнейшем развитии здавоохранения региона, Анатолий Артамонов подчеркнул, что шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов появилось в регионе за минувший год, в 2019 году запланировано ещё 45. Среди первоочередных задач сферы здравоохранения губернатор выделил дополнительные региональные выплаты для медработников, создание единой службы скорой медицинской помощи, формирование 6 межрайонных медицинских центров, запуск медицинских автобусов, а также начало работы медицинской авиации. Все учреждения будут объединены единым информационным контуром.

«Мы продолжали модернизацию сферы культуры. Особое внимание уделялось развитию музейного и библиотечного дела, сохранению и развитию народного творчества, проведению массовых культурно-досуговых мероприятий, поддержке молодых дарований. В посёлке Полотняный завод началась реставрация Дома Щепочкина. Проходит государственную экспертизу проект приспособления Дома Гражданского губернатора под размещение филиала Эрмитажа. В текущем году начнётся реставрация здания. За счёт средств федерального и областного бюджетов реконструированы и капитально отремонтированы здания 8 районных и сельских домов культуры. Благодаря партийному проекту «Местный дом культуры» 19 муниципальных учреждений получили средства на проведение ремонтных работ и приобретение специального оборудования», — подчеркнул губернатор Артамонов.

Среди основных задач в части развития сферы физической культуры и спорта на ближайшие годы — строительство Дворца спорта в Калуге, реконструкция стадиона в Балабаново, обустройство ФОКов в Тарусе и Юхновском районе, строительство спорткомплекса в Мосальске, бассейна в Козельске, катка с искусственным льдом в Кондрово, центра гребных видов спорта в Калуге, регионального футбольного центра.

В завершении выступления губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил депутатский корпус за конструктивное сотрудничество, отметив, что масштабы стоящих задач потребуют и в дальнейшем работать слаженно и сообща.