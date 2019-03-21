Вашингтон, 21 марта, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Компания Microsoft анонсировала прекращение поддержки для пользователей своей операционной системы Windows 7. Сообщение об этом размещено 21 марта в официальном блоге компании.

(сс) Mike Mozart Microsoft

Как уточняется, обновление систем безопасности ОС будет прекращено с 14 января 2020 года. Уже в ближайшее время пользователи начнут получать соответствующее уведомление.

Операционная система Windows 7 была представлена компанией Microsoft в 2009 году. Несмотря на выход в последующем ещё нескольких ОС Windows, седьмая версия системы, по различным оценкам, сегодня продолжает занимать порядка 40% рынка для стационарных компьютеров.