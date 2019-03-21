Брюссель, 21 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что продление Brexit возможно только после того, как британский парламент поддержит соглашение, согласованное в Брюсселе, 21 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Мы можем обсудить это на следующей неделе. Если будет положительное голосование в британском парламенте по соглашению о выходе», — заявила Меркель журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 марта Меркель призвала страны ЕС быть готовыми к «жесткому Brexit» — выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

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