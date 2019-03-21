Брюссель, 21 марта, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение по Brexit «не может быть пересмотрено» — альтернативой существующему соглашению является только «жесткий Brexit», 21 марта передает агентство Reuters.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Мы в течение двух лет вели переговоры по соглашению… В случае очередного негативного голосования в Британии мы придем к выходу без сделки. Все знают об этом», — заявил Макрон журналистам в Брюсселе.

В настоящий момент Великобритания добивается продления Brexit, однако Евросоюз ставит условием продления сроков принятие соглашения о выходе, утвержденного в Брюсселе.

Читайте также: Меркель призвала подготовиться к «жесткому Brexit»