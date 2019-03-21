Москва, 21 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В соцсетях обсуждают наушники Click’N’Play, которые выпустил рэпер Тимати. Музыкант заявил, что они являются собственной разработкой его компании, однако пользователи сети утверждают, что они нашли такие же в известном китайском онлайн-магазине AliExpress.

Gil Zetbase Тимати

https://www.instagram.com/p/BvO2RnQH3G0/

Поклонники исполнителя отмечают, что наушники, представленные на китайской площадке под названием S5 Mini IPX7 (один из вариантов), обладают точно такой же внешностью и сходными характеристиками. Примечательно, что их цена с учетом скидки составляет около 1900 рублей, в то время как цена устройства от Тимати равна 6999 рублей.

https://twitter.com/4Egorov/status/1108726526932107264

«Я такие же только без надписи Блэк Cтар на алике за 2500 могу найти», — написал один из поклонников Тимати. Другой отметил, что он любит Black Star, но в этом случае предложение рэпера является «обманом». «Машины начни выпускать. Лада седан баклажан﻿», — прокомментировал рекламу наушников ещё один фанат рэпера.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты Роскачества составили рейтинг наушников, представленных на российском рынке. В исследовании им помогали сотрудники Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT). В тестировании участвовали 177 устройств.