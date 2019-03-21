Рига, 21 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В последние годы в Латвии пропасть между богатыми и бедными слоями населения резко увеличилась. Сегодня на общеевропейском уровне в сфере политики против бедности Латвийская Республика — третья самая бедная страна. Об этом в интервью передаче LNT «900 секунд» заявила председатель Европейской сети против бедности EAPN-Latvia Лайла Балга.

(сс) Ricardo Liberato Блеск и нищета на улицах Риги

По словам Балги, латвийское руководство не борется против бедности населения. Более того, даже после призывов Европейской комиссии от 2012 года уделить данной проблеме особое внимание, ни одно из правительств прибалтийской республики не сделало этого.

Балга также отметила, что министерство благосостояния Латвии никак не участвует в реализации политики против бедности. С точки зрения Балги, данное учреждение — одно из самых консервативных в стране. Новый министр благосостояния Рамлна Петравича, по словам Балги, также не проявляет особого интереса к решению насущных проблем в сфере борьбы с бедностью.