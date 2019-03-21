Тюмень, 21 марта, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Тюменский областной суд принял к производству иск от 26 тюменцев, которые нашли противозаконные, по их мнению, моменты в реализации «мусорной реформы» в регионе. Ответчиками выступят члены регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

ИА REGNUM Мусор

Основные претензии тюменцев — к тарифам на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов и к территориальной схеме обращения с отходами. Истцы считают нынешний тариф 139 рублей с человека в месяц для жителей многоквартирных домов завышенным как минимум в три раза, а в принятой региональной схеме, по их мнению, нет информации о стоимости строительства заводов по сортировке мусора, создание которых оказывает большое влияние на размер тарифа.

«Заводы по сортировке нам строят за счет заёмных средств. Они говорят, что вложат три миллиарда, и жители Тюменской области ещё два миллиарда заплатят процентов. Если бы все эти моменты были отражены в территориальной схеме, то граждане, которые за этим следят, могли бы в ходе обсуждений их оспорить. Несколько важных разделов просто отсутствуют, а раз их нет, значит, эта схема незаконна. Случаи отмены территориальных схем в России уже есть», — заявил представитель истцов, юрист Антон Куклин порталу 72.ru.

Отметим, что 20 марта 2019 года тюменские активисты Анатолий Княжев и Светлана Бачурина лично передали в канцелярию президента России Владимира Путина в Москве более 16 тысяч подписей жителей Тюменской области с просьбой отменить реализацию «мусорной реформы» в регионе.

Кстати, в Тюменской области набирает популярность шуточный видеоролик, который сняли с целью дополнительного привлечения внимания к проблеме «непродуманной, бездарной и плохо подготовленной реализации реформы по обращению с твёрдыми бытовыми отходами» активисты движения «Диванные войска». Поддержку в создании видеоролика оказало отделение КПРФ Тюменской области, которое приняло непосредственное участие в организации митингов, круглых столов и сборе подписей.