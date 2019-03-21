Лондон, 21 марта, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Более миллиона граждан Великобритании подписали петицию с требованием отмены Brexit, 21 марта передает агентство Reuters.

(сс) Ed Everett Надпись на флаге Европейского союза «Мир. Любовь. Единство»

За предложение «отменить статью 50 и остаться в ЕС» на сайте британского парламента на данный момент проголосовали 1 000 128 человек.

Парламент Великобритании рассматривает вопросы по всем петициям, которые набрали более 100 тыс. голосов.

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