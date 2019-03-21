Волгоград, 21 марта, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Пётр Зайченко скончался в возрасте 75 лет. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на внучку актёра Ксению Амирову.

Цитата из к/ф «София Палеолог». реж. Алексей Андрианов. 2016. Россия Петр Зайченко в роли Митрополита Московского Филиппа

По её словам, Зайченко умер сегодня утром в Волгоградской областной больнице. Сообщается, что состояние актёра ухудшилось после третьего перенесённого инфаркта.

Пётр Зайченко родился в Волгоградской области 1 апреля 1943 года. Актёр известен по ролям более чем в 50 фильмах, в числе которых «Парад планет» (1984), «Такси-блюз» (1990), «Тарас Бульба» (2009), а также сериалы «Дальнобойщики» и «Участок».